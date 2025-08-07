Xã hội

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM gặp mặt Khối Công vận - Công đoàn hưu trí

SGGPO

Chiều 7-8, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã có buổi gặp mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM cho biết, CLB có 475 hội viên. Trong đó, 129 cán bộ công vận và 346 cán bộ công đoàn hưu trí.

z6882939555450_f9d6041c0723304c790dccb31dbca9f8.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CLB đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết, trợ cấp khó khăn, mừng thọ… Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong tổ chức. Song song đó, CLB tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị - tư tưởng, lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng trong thanh thiếu niên và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

z6883244794879_cece4dccff89fb253a9330dfba349d7b.jpg
Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

z6882939635630_da49e7a09c6bcb1cb2727aa369800d7b.jpg
Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi được lắng nghe, trao đổi cùng các thành viên Ban chủ nhiệm CLB. Đồng chí ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu và khẳng định, Ban Thường trực LĐLĐ TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để có giải pháp, phản hồi cụ thể.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân cũng thông tin thêm một số tình hình hoạt động của Công đoàn Thành phố kể từ khi hợp nhất. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ CLB để đội ngũ cán bộ Công đoàn TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin liên quan
CẨM TUYẾT

Từ khóa

CLB Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM Đồng chí Bùi Thanh Nhân Liên đoàn Lao động TPHCM chính trị - tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn