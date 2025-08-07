Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM gặp mặt Khối Công vận - Công đoàn hưu trí

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM cho biết, CLB có 475 hội viên. Trong đó, 129 cán bộ công vận và 346 cán bộ công đoàn hưu trí.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CLB đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết, trợ cấp khó khăn, mừng thọ… Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong tổ chức. Song song đó, CLB tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị - tư tưởng, lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng trong thanh thiếu niên và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối Công vận - Công đoàn hưu trí TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi được lắng nghe, trao đổi cùng các thành viên Ban chủ nhiệm CLB. Đồng chí ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu và khẳng định, Ban Thường trực LĐLĐ TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để có giải pháp, phản hồi cụ thể.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân cũng thông tin thêm một số tình hình hoạt động của Công đoàn Thành phố kể từ khi hợp nhất. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ CLB để đội ngũ cán bộ Công đoàn TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

CẨM TUYẾT