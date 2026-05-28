TPHCM: Đa dạng các hoạt động hè dành cho thiếu nhi

Tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở VH-TT TPHCM đã thông tin nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi dịp hè 2026.

Chiều 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở VH-TT TPHCM, đã thông tin về các hoạt động dành cho thiếu nhi TPHCM dịp hè.

Ông Trần Thanh Vương thông tin tại họp báo

Theo đó, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23-5 của UBND TPHCM.

Trong lĩnh vực văn hóa, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức triển lãm chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi” và hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian “Bác Hồ với thiếu nhi”; Lễ hội Thiếu nhi TPHCM - Kids fest lần thứ 4 năm 2026; Hành trình “Em yêu Thành phố của em” năm 2026; các chương trình biểu diễn nghệ thuật bằng nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho thiếu nhi, nhất là ở khu vực ngoại thành.

Cùng với đó, tạo điều kiện hỗ trợ, ưu đãi như miễn giảm giá vé, tặng vé cho thiếu nhi đến tham quan, vui chơi, sinh hoạt trong dịp hè tại các bảo tàng do Sở VH-TT quản lý.

Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM sẽ chủ trì, phối hợp Thành đoàn, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức Liên hoan văn nghệ Hè năm 2026, chủ đề “Thành phố Bác Hồ - Thành phố của em”.

Ngoài ra, Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 (từ ngày 26-6 đến 2-7) cũng sẽ được các đơn vị tổ chức tại Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM (phường Bến Thành), chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương), Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu), các đường sách, không gian sách trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 28-5

Trong lĩnh vực thể thao, các đơn vị tập trung triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước năm 2026, gồm: Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tại Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu); chương trình đào tạo miễn phí “Kỹ năng an toàn - sinh tồn khi sử dụng SUP 2026” tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM; lớp học bơi miễn phí cho trẻ em…

Bước ngoặt chuyển đổi số Sở KH-CN TPHCM đã có văn bản thông tin đến họp báo về tiến độ triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị… Theo Sở KH-CN, TPHCM đã hoàn thành tích hợp thống nhất hạ tầng số trong cơ quan nhà nước bao gồm Trung tâm dữ liệu, hạ điện toán đám mây, hạ tầng mạng Metronet,... Đồng thời, đã phê duyệt đầu tư triển khai hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp cơ sở. Thành phố đã triển khai 8.523 trạm BTS 5G, vượt chỉ tiêu độ phủ sóng với tỷ lệ 95% các khu vực có nhu cầu, hạ tầng cáp quang, internet, viễn thông phủ 100% khu phố, ấp đảm bảo hoạt động kinh tế số, xã hội số. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, gần 1,5 triệu hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng của người dân đối với giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,5%. Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Trung tâm Điều hành giao thông thông minh quản lý hơn 1.000 camera và hệ thống quan trắc giao thông tự động (VDS) tại 216 nút giao thông trọng điểm. Việc ứng dụng AI để điều chỉnh linh hoạt chu kỳ đèn tín hiệu và vận hành “làn sóng xanh” giúp tăng vận tốc lưu thông trung bình 10-15% trên các tuyến đường chính. Trong lĩnh vực y tế, thành phố đang dẫn đầu cả nước với hơn 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; hơn 3,1 triệu hồ sơ sức khỏe được tích hợp lên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, mô hình Bản đồ Du lịch Thông minh 3D/360, hệ thống QR tại điểm đến và Smart Museum tạo ra bước tiến mới trong quảng bá văn hóa, du lịch. Ứng dụng GIS trong quản trị đất đai, môi trường và quy hoạch cũng giúp chuẩn hóa và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi dữ liệu không gian đô thị.

CẨM TUYẾT