TPHCM thăm, tri ân thương binh, cựu tù chính trị và gia đình chính sách

Chiều 21-7, các đoàn công tác của TPHCM đã đến thăm, tặng quà thương binh, cựu tù chính trị, vợ liệt sĩ và nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa thăm tặng quà thương binh Trần Văn Tú. Ảnh: TRÚC GIANG

Đoàn công tác do đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, làm trưởng đoàn đã đến thăm ông Trần Văn Tú, thương binh hạng 2/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hiện sinh sống tại phường Long Hương.

Tại buổi thăm, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của ông Trần Văn Tú trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM thăm hỏi sức khỏe bà Châu Thị Loan (thứ 3 bên phải sang). Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn công tác do bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm các vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Hưng.

Trong đó có bà Châu Thị Loan, vợ liệt sĩ Trương Văn Ngân hy sinh tại chiến trường Campuchia; bà Huỳnh Thị Nhung, vợ liệt sĩ Dương Đình Sanh, hiện sống trong nhà trọ và gặp nhiều khó khăn; bà Bùi Thị Sáu, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Re, nguyên là cựu tù chính trị, hiện tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM thăm, tặng quà bà Huỳnh Thị Nhung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà cho hai cựu tù chính trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Trần Thị Hòa (phường Phú Lợi), cựu tù Phú Tài, vợ liệt sĩ, đang mắc nhiều bệnh; và ông Nguyễn Văn Giấy (xã Bình Mỹ), cựu tù Côn Đảo từng bị kết án tử hình, hiện bị tai biến nhẹ và chăm sóc người vợ bị tai biến nặng. Mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Quỹ Khởi sự Từ Tâm trao 502 phần quà tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Bình Dương và Phú Lợi.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt thăm hỏi bà Trần Thị Hòa. Ảnh: HỒNG HẢI

Cùng ngày, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng tổ chức các hoạt động tri ân người có công.

Xã Bình Châu trao quà cho 100 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Xã Đất Đỏ trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, trong đó 50 phần do Quỹ Từ thiện Cô Sáu hỗ trợ và 50 phần do địa phương vận động.

Xã Long Điền thành lập 4 đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng - Thương binh - Người có công Long Đất cùng nhiều thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học, vợ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng người có công đang hưởng chế độ hằng tháng.

THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG