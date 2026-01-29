Các đơn vị Hải quân chúc tết Đảng bộ TPHCM

Cùng tiếp đoàn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Quang cảnh buổi tiếp đón đoàn Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân có các đồng chí: Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; cùng đại diện Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng.

Tại buổi tiếp, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân thông tin khái quát đến lãnh đạo TPHCM tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, công tác xây dựng lực lượng, địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại diện các đơn vị Hải quân thông tin đến lãnh đạo TPHCM về tình hình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ trưởng các đơn vị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thời gian qua dành cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 nói riêng thông qua nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ ý nghĩa và kịp thời.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của những người lính biển trong nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, tạo điều kiện, môi trường hòa bình, ổn định để đất nước và TPHCM phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện các đơn vị tặng quà, chúc tết đến lãnh đạo TPHCM

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của lực lượng Hải quân nhân dân Anh hùng nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nói riêng. Đặc biệt là những đóng góp, đồng hành giúp dân tại các tỉnh, thành ven biển phía Nam, trong đó có TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà kỷ niệm đến đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui trước những kết quả tích cực trong công tác, đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng, địa bàn và nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn chắc tay súng, vững vàng nơi biển, đảo tiền tiêu, cũng như các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống IUU.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG