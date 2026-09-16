Sổ đỏ điện tử tích hợp vào VNeID sẽ thay thế sổ đỏ giấy

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 16-9, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP về chủ trương, đề xuất sử dụng sổ đỏ điện tử thay thế cho sổ giấy.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP, ngày 16-9. Ảnh: THANH TRÀ

Phó Cục trưởng Mai Văn Phấn cho biết, cục đã hoàn thành dự thảo phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử. Giấy chứng nhận điện tử này sẽ được tích hợp vào VNeID, hướng tới thay thế giấy chứng nhận dạng giấy.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Phấn, để đưa giấy chứng nhận điện tử vào vận hành, còn phải hoàn thiện nhiều điều kiện. Trước hết, cần sửa đổi Luật Đất đai để đảm bảo tính pháp lý cho giấy chứng nhận điện tử; đồng thời cần bảo đảm tính pháp lý thống nhất giữa giấy chứng nhận dạng giấy và giấy chứng nhận điện tử.

Cùng với việc hoàn thiện pháp luật, Cục Quản lý đất đai đang tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính toàn trình dạng điện tử. Các địa phương được hướng dẫn lựa chọn một số thủ tục có tính khả thi để thực hiện theo hình thức điện tử toàn trình, với kết quả cuối cùng là giấy chứng nhận điện tử thay thế giấy chứng nhận dạng giấy.

Một điều kiện quan trọng khác là cơ sở dữ liệu đất đai. Ông Mai Văn Phấn cho biết, cơ sở dữ liệu này là nền tảng để thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Cục Quản lý đất đai đang tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc các địa phương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục Quản lý đất đai đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu liên quan. Trong đó, dữ liệu dân cư được sử dụng để xác thực cá nhân, pháp nhân tham gia giao dịch. Cục Quản lý đất đai cũng phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính) kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch.

Về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, ông Mai Văn Phấn cho biết, đến nay, cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Trong đó, 47,7 triệu thửa đất đã đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, tương đương khoảng 70%. Đối với những nơi đã có dữ liệu, mục tiêu tối thiểu 80% “đúng, đủ, sạch, sống” đến cuối năm 2026 là khả thi, thậm chí đạt và vượt.

Đối với những nơi chưa có dữ liệu và phải thực hiện đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý hoặc đo đạc bổ sung, thời hạn hoàn thành sẽ được thực hiện trong năm 2027.

PHÚC VĂN