Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Ngày 16-9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác của thành phố đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ (TP Hà Nội).

Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. Ảnh: QUANG THÁI

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn mà các gia đình có nạn nhân tử vong đang gánh chịu; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, TP Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Đoàn công tác của TP Hà Nội trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội và phường Tây Hồ.

Trước đó, khoảng 2 giờ 6 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại căn nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ. Căn nhà có diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài, 5 người tử vong bên trong.

Sáng 16-9, UBND TP Hà Nội có công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy làm 5 người tử vong. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định (nếu có). Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan được giao thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

NGUYỄN HƯỞNG