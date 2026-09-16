Vụ cháy làm 5 người chết ở Hà Nội: Yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm

Ngày 16-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ (TP Hà Nội) làm 5 người chết.

Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Ảnh: PHƯỜNG TÂY HỒ

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Công điện nêu, thời gian vừa qua, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, tài sản. Do vậy, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Công điện yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tin liên quan Hà Nội: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết

PHAN THẢO