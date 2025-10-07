TPHCM: Nhiều hoạt động quyên góp ý nghĩa trong ngày tết trung thu

Từ ngày 6 đến hết ngày 10-10, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) phát động phong trào quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Cũng với cách làm đó, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) quyên góp được hơn 104 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do bão, lũ. Toàn bộ số tiền nói trên được chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM để cùng cả nước chung tay giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão, lũ.
Riêng tại lớp 4/3, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành), hòa chung các hoạt động vui tươi trong ngày hội trăng rằm, giáo viên chủ nhiệm Tạ Lê Nhật Vy đã cho học sinh quyên góp những phần quà yêu thương gửi tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần học tập và làm theo lời Bác "tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Mỗi phần quà là tấm lòng, hành động đẹp góp phần lan tỏa tình yêu thương trong nhà trường.