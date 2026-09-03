Đưa bệnh nhân bị đa chấn thương từ đặc khu Trường Sa về đất liền an toàn.

3 giờ 52 ngày 3-9, máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã đáp xuống tòa nhà Bệnh viện đa khoa 1.000 giường của bệnh viện đưa người bệnh N.V.H. (ngư dân, 52 tuổi, quê quán Gia Lai) bị tổn thương não, suy hô hấp từ Bệnh xá Đảo Trường Sa lớn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

Người bệnh được theo dõi đặc biệt trên suốt chuyến bay từ đặc khu Trường Sa về đất liền

Trước đó ngày 1-9, trong quá trình kéo lưới tại đặc khu Trường Sa, người bệnh bị ròng rọc đập vào vùng mặt, ngã xuống sàn bất tỉnh, được chuyển vào Bệnh xá Đảo Trường Sa lớn lúc 0 giờ 45 ngày 2-9 trong tình trạng đầu có vết thương dài 3 cm, bờ nham nhở, hở màng não, vỡ xương sọ, gãy nhiều xương hàm mặt phức tạp…

Qua hội chẩn telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ xác định đây là trường hợp bệnh nhân nặng, nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp, chảy máu tiến triển, bệnh viện đã tham mưu đề xuất chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền.

Các y bác sĩ vận chuyển người bệnh từ Bệnh xá Đảo Trường Sa lớn ra bãi đáp trực thăng

Đúng 21 giờ ngày 2-9, ekip cấp cứu đường không cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh an toàn xuống Đảo Trường Sa Lớn lúc 23 giờ 15 tiếp nhận bệnh nhân. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng khám đánh giá bệnh nhân, đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, thở máy và duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.

Đến 3 giờ 52 ngày 3-9, trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Tòa nhà Đa khoa 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175. Tại khoa cấp cứu bệnh nhân được tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn viện để đưa ra phương án điều trị tiếp theo.

THÀNH SƠN