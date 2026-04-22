Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại 3 lễ đài chính của Phật giáo TPHCM

Theo đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Theo kế hoạch, dự kiến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ được tổ chức tại 3 lễ đài chính của Phật giáo TPHCM.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Ảnh: THÀNH CHUNG

Tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM - Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244 đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng), trong Tuần Phật đản từ mùng 8 đến ngày 15-4 năm Bính Ngọ (tức từ ngày 24 đến 31-5-2026) sẽ diễn ra nhiều chương trình, nghi lễ tâm linh.

Cụ thể, ngày mùng 8-4 năm Bính Ngọ sẽ diễn ra lễ Mộc dục (Tắm Phật). Đúng 4 giờ, tất cả cơ sở tự viện toàn thành phố đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã kính mừng Đức Phật đản sinh. Lúc 19 giờ sẽ diễn ra lễ rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự và cử hành lễ Mộc dục.

Lộ trình rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh gồm: đường Sư Vạn Hạnh (trước cổng Tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - vòng xoay Ngã Bảy - Lê Hồng Phong nối dài - Ba Tháng Hai - Việt Nam Quốc Tự.

Ngày 15-4 năm Bính Ngọ (tức ngày 31-5), đúng 4 giờ, tất cả cơ sở tự viện toàn thành phố đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã mừng lễ Đản sanh. Từ 4 giờ 30 phút, chư tôn đức tăng ni, Phật tử tập trung về lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự tham dự đại lễ. Đúng 5 giờ 30 phút, Đại lễ Phật đản chính thức bắt đầu.

Tại Khu Tam giác bãi trước (phường Vũng Tàu), Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra vào ngày 12-4 năm Bính Ngọ (tức ngày 28-5). Theo kế hoạch, lúc 15 giờ 30 phút sẽ tổ chức diễu hành xe đạp hoa và xe ô tô điện; 16 giờ khai mạc ẩm thực chay; 17 giờ 30 phút chính thức tổ chức Đại lễ Phật đản; 18 giờ 30 phút diễu hành xe hoa; 19 giờ 30 phút diễn ra chương trình văn nghệ kính mừng Phật đản.

Tại Văn phòng Ban Trị sự - Tổ đình Hội Khánh (số 29 đường chùa Hội Khánh, khu phố Phú Cường 1, phường Thủ Dầu Một), Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra vào mùng 10-4 năm Bính Ngọ (tức ngày 26-5). Lúc 18 giờ sẽ diễn ra lễ rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ UBND phường Thủ Dầu Một đến Tổ đình Hội Khánh theo lộ trình: UBND phường Thủ Dầu Một - vòng xoay Ngã Sáu - đường Yersin - đường chùa Hội Khánh - Tổ đình Hội Khánh. Lúc 18 giờ 45 phút, Đại lễ Phật đản chính thức bắt đầu.

THU HOÀI