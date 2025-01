Lấy lời khai thanh niên đập phá xe ô tô công nghệ

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định được thanh niên đập phá xe ô tô công nghệ trên đường phố tại quận Bình Tân (TPHCM) và mời lên lấy lời khai làm rõ động cơ.

Liên quan đến vụ “Truy tìm nam thanh niên đập phá xe ô tô công nghệ” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 8-1, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang lấy lời khai Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 2006, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ động cơ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 4-1, ông N.B.M.D. (sinh năm 1992, là tài xế xe công nghệ) chạy ô tô trên đường số 2, khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B) về bãi giữ xe ở hẻm 47 đường Bình Thành để đậu. Khi đến giao lộ vào hẻm thì nam thanh niên chạy xe máy cắt ngang đầu xe ông D..

Chiếc xe ô tô của ông D. bị hư hỏng

Lúc này, nam thanh niên xuống xe cự cãi với ông D.. Người này còn lấy điện thoại gọi cho bạn, không cho ông D. lái xe ô tô đi và dọa chém ông. Một lúc sau, ông D. lái xe rời đi được vài chục mét thì thanh niên này chạy theo dùng đá đập liên tục vào xe ô tô.

Ông D. hoảng sợ ngồi yên trên xe. Một số người dân chứng kiến thấy thanh niên lái xe máy có dấu hiệu say xỉn và manh động nên không dám can ngăn.

Sau đó, thanh niên này còn lấy đá ném vào người ông D., rồi lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc khiến xe ô tô của ông D. bị hư hỏng.

Sau đó, ông D. đã tới công an trình báo. Công an đã lập biên bản, lấy lời khai người liên quan và trích xuất camera an ninh quanh khu vực, xác định thanh niên nói trên là Nghĩa.

CHÍ THẠCH