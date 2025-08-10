Phát hiện bộ xương người trong rừng thông ở Lâm Đồng

Trong lúc vào rừng để tổ chức nướng gà, nhóm thanh niên bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn khung xương, hộp sọ.

Hiện trường vụ việc

Chiều 10-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người dân vừa phát hiện một bộ xương người tại khu rừng thông thuộc địa bàn bon Păng Sim, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Y Da (sinh năm 2005; trú bon Păng Sim, xã Trường Xuân) cùng nhóm bạn rủ nhau vào rừng thông bon Păng Sim tổ chức nướng gà để ăn nhậu. Khi đến khu vực rừng thông, nhóm thanh niên bất ngờ phát hiện 1 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn khung xương, hộp sọ.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Trường Xuân có mặt, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, thi thể trên bên ngoài mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Ngoài ra, cạnh thi thể có 1 võng dù treo trên thân cây thông.

Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm manh mối liên quan.

MAI CƯỜNG