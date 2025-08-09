Pháp luật

Ngày 9-8, Công an phường Cầu Kiệu (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô 16 chỗ sau tai nạn giao thông trên đường Phan Đăng Lưu. 

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, một vụ va chạm liên hoàn đã xảy ra giữa ba phương tiện gồm xe máy, xe tải và ô tô 16 chỗ trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn trước Công viên văn hóa Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu).

Sau va chạm, ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy.

Một lúc sau, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH dập tắt. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc
CẨM TUYẾT

