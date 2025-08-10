Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (sinh năm 1994; trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (sinh năm 1997; trú tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công) về việc tối 9-8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central.

Đối tượng Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã vào cuộc xác minh, làm rõ đối người đánh chị T. là Đặng Chí Thành.

Tại cơ quan, Thành khai nhận 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9-8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T..

Camera an ninh ghi lại sự việc

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10-8, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin liên quan Hà Nội: Triệu tập người đàn ông đánh phụ nữ

GIA KHÁNH