Lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 130.000 lượt/ngày

Dịp nghỉ lễ 2-9 (từ ngày 28-8 đến 2-9), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đạt khoảng 130.000 lượt hành khách/ngày.

Chiều 27-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo kế hoạch khai thác dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 28-8 đến 2-9), sản lượng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến tăng cao.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 780 chuyến bay, tăng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cao điểm lễ Quốc khánh năm 2025. Sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 130.000 lượt/ngày, tăng 4% so với hiện nay và tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Hai ngày cao điểm nhất dự kiến là 28-8, với khoảng 800 chuyến bay, chủ yếu là khách quốc nội đi, và 2-9, với khoảng 800 chuyến bay, tập trung khách quốc nội đến.

Trước đó, trong cao điểm Hè 2026 (từ ngày 1-6 đến 15-8), sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác 56.183 chuyến bay, bình quân 739 chuyến/ngày, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng hành khách đạt hơn 9,6 triệu lượt, tăng 5,29%. Ngày 19-7 là ngày cao điểm nhất với 810 chuyến bay và 142.042 hành khách.

Hành khách tại nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế; ưu tiên web check-in hoặc kiosk tự làm thủ tục, tuân thủ hướng dẫn tại khu vực soi chiếu và chủ động sử dụng phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực giao thông quanh sân bay.

QUỐC HÙNG