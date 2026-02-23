Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Sau 8 ngày tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ – năm 2026 chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình , diễn ra từ ngày 15-2 đến ngày 22-2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), phục vụ người dân vui xuân, đón tết trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, Sở VHTT TPHCM đã tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Đường sách Tết.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, mua sắm. Ảnh: THÚY BÌNH

Tết Bính Ngọ 2026, Lễ hội Đường sách lần đầu tiên được tổ chức tại ba không gian gồm: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu), với quy mô hơn 13.600m², thu hút 30 đơn vị tham gia cùng cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút bạn đọc.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện" nhận được sự quan tâm tìm hiểu, thưởng lãm, của đông đảo nhân dân thành phố và du khách quốc tế. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại phường Sài Gòn, trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách, có hơn 80 hoạt động được tổ chức, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop. Không gian lễ hội được chia thành 3 phân khu: Phân khu A - Xuân hội tụ, phân khu B -Vững bước, phân khu C -Vươn mình.

Bạn đọc trẻ say mê với lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật Rừng tre kể chuyện, kết hợp 8 trụ sách chuyên đề và các dấu mốc lịch sử.

Mẹ chọn sách hay cho con trong ngày đầu năm mới. Ảnh: THÚY BÌNH

Lễ hội bố trí không gian cho sách công nghệ như AI, AR, thư viện số, phản ánh xu hướng đọc thời chuyển đổi số; đồng thời hình thành khu hội nhập quốc tế Vòng giao thoa tri thức, quy tụ các đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia trưng bày, giao lưu.

Tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi địa điểm đều có điểm nhấn riêng. Điểm nhấn ở khu vực phường Bình Dương là không gian triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ, sân chơi đọc sách và kể chuyện dành cho thiếu nhi…; Khu vực phường Vũng Tàu có điểm nhấn là các tư liệu về truyền thống đấu tranh ở địa phương, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo...

Du khách quốc tế thích thú khám phá Lễ hội Đường sách TPHCM năm 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng đến người dân tại 3 khu vực như món quà lì xì tri thức ý nghĩa, lan tỏa thông điệp chia sẻ, thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Lễ hội Đường sách Tết đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau 8 ngày diễn ra Lễ hội Đường sách, tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) ước tính có trên 1 triệu lượt khách tham quan; Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) với khu vực đường hoa và đường sách tại địa phương đã đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan; Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) thu hút gần 15.000 lượt khách du xuân kết hợp tham dự các hoạt động của đường hoa, đường sách và triển lãm ảnh xuân.

Khách du xuân tham quan Đường sách tết Bính Ngọ 2026 và chụp ảnh kỷ niệm với linh vật Ngựa được thiết kế độc đáo trên Đường sách. Ảnh: THÚY BÌNH

Tổng doanh thu sau 8 ngày hoạt động của Lễ hội Đường sách đầu năm mới đạt gần 8,2 tỷ đồng. Tổng số tựa sách bán ra là 17.754 tựa. Tổng số bản sách bán ra là 83.728 bản.

Các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề... tổ chức tại sân khấu chính trên Đường sách thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân thành phố và du khách quốc tế. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH