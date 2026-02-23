Đắk Lắk: Sôi nổi giải đua thuyền đầu xuân

Clip: Sôi nổi Giải đua thuyền nam truyền thống xã Krông Na

Giải năm nay quy tụ 13 thuyền đua với hơn 260 vận động viên đến từ 6 thôn trên địa bàn xã.

Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ I năm 2026 tại xã Krông Ana

Đây là hoạt động văn hóa - thể thao mang tính kế thừa truyền thống hơn 30 năm qua (từ năm 1994). Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại hồ Sen để cổ vũ giải đấu. Trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả dọc hai bên bờ hồ, các tay chèo đã cống hiến những màn bứt phá ngoạn mục. Những chiếc thuyền gỗ truyền thống lao vút trên mặt nước, thể hiện sức mạnh tập thể và tinh thần thượng võ của những người con vùng duyên hải miền Trung (Quảng Nam, Đà Nẵng) đi xây dựng kinh tế mới tại Đắk Lắk. Các màn so tài của các đội thuyền tạo nên không khí sôi nổi, náo nhiệt của những ngày đầu xuân.

Ông Hoàng Minh Giám, Chủ tịch xã Krông Ana phát biểu

Ông Nguyễn Thắng, một du khách từ TPHCM, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với khí thế hừng hực của giải đua. Giữa không gian đại ngàn, hình ảnh những con thuyền lướt sóng không chỉ là cuộc thi thể thao mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục thiên nhiên và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa".

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc, khép lại một ngày hội đầu xuân đầy ý nghĩa và tinh thần đoàn kết.

>> Hình ảnh tại Giải đua thuyền nam truyền thống:

Rất đông người dân đến xem Giải đua thuyền nam truyền thống tại xã Krông Ana

Các đội thuyền tranh đua sôi nổi trên đường đua

Thuyền của đội 5, thôn 2, xã Krông Ana xuất sắc giành giải vô địch

Ban tổ chức trao cúp cho đội vô địch giải đua thuyền

MAI CƯỜNG