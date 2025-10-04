Lễ kỷ niệm Quốc khánh Đức tại TPHCM

Ngày 4-10, lễ kỷ niệm Quốc khánh Đức đã diễn ra tại Ngôi nhà Đức, TPHCM.

Tổng l ãnh sự Đức tại TPHCM Andrea Maria Sühl phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, bà Andrea Maria Sühl, Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM vui mừng nhận thấy, trải qua một chặng đường phát triển, Đức đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành cường quốc kinh tế giàu mạnh.

Đức tiếp tục kiên định con đường phát triển tự do dân chủ, thúc đẩy công bằng xã hội; đầu tư cho giáo dục, đổi mới sáng tạo, xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo cơ hội phát triển cho các thế hệ tương lai.

Theo bà Andrea Maria Sühl, Quốc khánh Đức năm nay đúng dịp Đức và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức trân trọng quan hệ đối tác bền chặt với Việt Nam - mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và những khát vọng chung.

Hiện Đức là một trong những đối tác thương mại quan trọng và là nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Bà Andrea Maria Sühl cho rằng, Đức với nền giáo dục tiên tiến và kinh tế vững mạnh, là đối tác tự nhiên và đáng tin cậy để đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đầy thách thức nhưng cũng nhiều tiềm năng này.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bà Andrea Maria Sühl cho biết, Chính phủ Đức tin tưởng, các mối quan hệ đối tác đáng tin cậy không chỉ là điều mong muốn mà còn không thể thiếu, hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác mạnh mẽ của Đức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH CHÂU

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, Thị trưởng Leipzig Buckhard Jung và đoàn đại biểu TP Leipzig đang thăm làm việc tại TPHCM, các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Đức, cùng toàn thể công dân Đức đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đức đã xây đắp tình hữu nghị bền chặt, hợp tác song phương ngày càng thực chất.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp đó, TPHCM tự hào là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác với Đức, không chỉ thể hiện qua những số liệu thương mại - đầu tư hết sức ấn tượng mà còn qua nhiều công trình, dự án mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước, trong đó điển hình là Ngôi nhà Đức tại TPHCM.

Các đại biểu chúc mừng Quốc khánh Đức. Ảnh: MINH CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế hiệu quả, giao lưu nhân dân mật thiết… quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ TPHCM và các địa phương Đức sẽ đón nhận một kỷ nguyên thành công mới, mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã ký sổ lưu niệm Ngôi nhà Đức. Theo chương trình, tối 4-10, tại Nhà hát Thành phố diễn ra chương trình hòa nhạc của dàn nhạc thính phòng bang Hessen, Đức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức

MINH CHÂU