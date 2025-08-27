Liên hợp quốc lập hội đồng cố vấn về AI

Theo Business Times, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) nhất trí thành lập cơ quan cố vấn về trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các nước đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.

Hội thảo AI quốc tế 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Đại hội đồng LHQ đồng ý thành lập Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI. Quyết định nhằm tạo điều kiện cho việc đối thoại giữa các bên về hợp tác quốc tế, chia sẻ bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận về quản trị AI để giúp thế giới đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu của LHQ, cùng với các mục tiêu khác.

Hội đồng sẽ ban hành các đánh giá khoa học dựa trên bằng chứng, tổng hợp và phân tích các nghiên cứu hiện có liên quan đến cơ hội, rủi ro và tác động của AI. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ lựa chọn thành viên cho cơ quan gồm 40 người, với nhiệm kỳ 3 năm.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết đầu tiên về thúc đẩy các hệ thống AI "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Tin liên quan Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI tại Hàn Quốc

PHƯƠNG NAM