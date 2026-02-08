Sắp diễn ra cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza

Báo Times of Israel dẫn lời các nhà ngoại giao Arab cho biết, Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 19-2 tại thủ đô Washington D.C, Mỹ.

Lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. ﻿Ảnh: GETTY IMAGES

Theo các nhà ngoại giao, thư mời đã được gửi đến các quốc gia có đại diện trong hội đồng gồm 27 thành viên.

Mỹ đã tổ chức lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng trước. Tuy nhiên, dù hàng chục quốc gia được mời, song chưa tới 20 nước tham gia buổi lễ, trong bối cảnh nhiều bên tỏ ra hoài nghi điều lệ của Hội đồng Hòa bình có thể làm lu mờ vai trò của Liên hợp quốc (LHQ) và tác động tới căng thẳng liên quan đến Greenland.

Các quan chức Mỹ đã tìm cách trấn an đồng minh rằng trước mắt, Hội đồng Hòa bình sẽ chỉ tập trung vào Dải Gaza, phù hợp với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó trao cho hội đồng nhiệm vụ giám sát công tác quản lý Dải Gaza giai đoạn hậu chiến trong vòng 2 năm tới.

MINH CHÂU