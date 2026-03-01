Căng thẳng tại Trung Đông bước vào giai đoạn mới

Ngày 28-2, xung đột quy mô lớn bùng phát tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran. Ngay sau đó, Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái đáp trả Israel và tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trường nữ sinh ở thành phố Minab, Iran bị tấn công làm gần 85 học sinh thiệt mạng (ẢNH: X)

Cơn thịnh nộ dữ dội

Các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở của chính quyền và mục tiêu quân sự chiến lược tại Iran, bao gồm nhà riêng của các bộ trưởng, chỉ huy quân đội, trụ sở Bộ Quốc phòng và khu phức hợp dinh Tổng thống. Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, các tên lửa đã rơi xuống nhiều khu vực ở Tehran và các thành phố Qom, Isfahan, Kermanshah, Karaj, Urmia và Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin, ít nhất 7 tên lửa đã đánh trúng khu phức hợp an ninh tại quận Pasteur, nơi có văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, Washington đã đặt tên cho chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran là Operation Epic Fury (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội). Trong video đăng ngày 28-2, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đã khởi động một chiến dịch tác chiến lớn nhằm vào lực lượng hải quân và tên lửa của Iran.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Jack Reed, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không cung cấp thông tin tình báo đầy đủ cho Quốc hội, gần như không đề cập đến hồ sơ Iran trong Thông điệp Liên bang 2026, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump chưa nêu rõ mục tiêu của hành động quân sự nói trên.

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành phản công vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho biết các tên lửa hướng về miền Bắc và miền Trung nước này đã bị hệ thống Patriot đánh chặn. Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE và trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain cũng trở thành mục tiêu, khiến một số quốc gia Vùng Vịnh kích hoạt hệ thống phòng không.

Sau loạt trả đũa khắp Trung Đông, trong tuyên bố thứ 2 đưa ra chiều 28-2, IRGC cho biết đã phát động chiến dịch “Lời hứa chân thật-4” và tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chống lại quân đội Mỹ và Israel. IRGC cũng tuyên bố đã phá hủy hệ thống radar Mỹ FP132 có tầm hoạt động khoảng 5.000km, được bố trí tại Qatar và sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo. Hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Qatar về tuyên bố trên.

Israel duy trì sức ép

Chiều 28-2, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hoàn tất thêm một đợt không kích quy mô lớn nữa nhằm vào các hệ thống phòng không “chiến lược” của Iran trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn nhằm vào cơ sở hạ tầng mà Israel gọi là của “chế độ Iran”. Một trong các mục tiêu chính bị tấn công là hệ thống phòng không tiên tiến SA-65 được triển khai tại khu vực Kermanshah.

Theo Kênh truyền hình 12, Israel đang triển khai chiến dịch ở mức độ toàn diện. Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa thuộc IDF cho biết, chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel đã được hoạch định từ nhiều tháng trước, trong đó giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày. Trong ngày 28-2, Quân đội Israel đã ra lệnh huy động thêm khoảng 20.000 lính dự bị, chủ yếu thuộc Lực lượng không quân, Cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa và Hải quân. Con số này bổ sung cho khoảng 50.000 lính dự bị đang trực chiến.

Cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng ngay lập tức ra mắt một kênh Telegram bằng tiếng Ba Tư, nhằm cung cấp thông tin cập nhật trực tiếp cho người dân Iran, kêu gọi người dân Iran chia sẻ hình ảnh và video, lật đổ chính quyền.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran ngày 28-2 tuyên bố hiện đang là thời điểm thử thách lớn trong lịch sử nước này, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) hành động khẩn cấp để đối phó với hành động gây hấn của Mỹ và Israel.

Trước diễn biến quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran, nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu đã kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại, đồng thời tổ chức họp khẩn và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân của nước mình tại Trung Đông. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cảnh báo về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và cho biết tổ chức này ​​sẽ họp vào cuối ngày 28-2 giờ địa phương.

Nhiều hãng hàng không của châu Âu, châu Phi, châu Á đã đồng loạt thông báo hủy chuyến bay đến Trung Đông sau khi một số quốc gia khu vực này như Iraq, Qatar, UAE, Kuwait, Syria… đóng cửa không phận do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, hơn 20 trong số 31 tỉnh của Iran đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong ngày 28-2. Theo Fars, ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các vụ tấn công vào 2 thành phố Minab và Jask, thuộc tỉnh Hormozgan, ở miền Nam Iran. Trước đó, một vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab khiến gần 85 học sinh thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Iran đã bác bỏ thông tin tướng Mohammad Pakpour, chỉ huy IRGC thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Trả lời NBC News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei vẫn còn sống. Truyền thông sở tại cho biết Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu chỉ vài giờ sau các vụ tấn công của Mỹ và Israel.

HẠNH CHI tổng hợp