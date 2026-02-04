Tuần hành tại Venezuela và Mexico yêu cầu trả tự do cho ông Nicolas Maduro

Ngày 3-2, hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Caracas, yêu cầu trả tự do cho ông và phu nhân Cilia Flores, đúng 1 tháng sau khi hai người bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành tại Caracas.

Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Caracas. Ảnh: YAHOO NEWS

Cuộc tuần hành do Chính phủ Venezuela kêu gọi, kéo dài hàng trăm mét từ Plaza Venezuela tới đại lộ Urdaneta. Dòng người tuần hành hô vang khẩu hiệu “Venezuela cần ông Nicolas”, mang theo ảnh của ông Maduro và phu nhân, cùng cờ Venezuela và sắc đỏ của phong trào cánh tả Chavista.

Thống đốc bang Miranda Elio Serrano khẳng định, các cuộc biểu tình cho thấy quyết tâm của người dân và sự ủng hộ dành cho Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Trong khi đó, bà Jenny Escobar, Chủ tịch Liên đoàn Nữ doanh nhân Venezuela, nhấn mạnh phong trào thể hiện lòng trung thành và sự ủng hộ kiên định đối với ông Maduro và phu nhân.

Không chỉ ở Venezuela, các cuộc biểu tình ủng hộ ông Maduro cũng diễn ra tại thủ đô Mexico City của Mexico. Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ để phản đối việc nước này bắt và giam giữ ông Maduro, đồng thời kêu gọi đoàn kết khu vực Mỹ Latinh chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Giới quan sát cho rằng kể từ khi ông Maduro bị bắt và đưa sang New York với các cáo buộc liên quan đến ma túy, chính quyền lâm thời của bà Rodriguez đang đứng trước sức ép cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với Washington và giữ sự ủng hộ của các lực lượng trung thành với Tổng thống Maduro trong nước. Mỹ cho biết sẵn sàng hợp tác với chính quyền lâm thời nếu Caracas tuân thủ các điều kiện, trong đó có mở cửa ngành dầu khí và cải cách chính trị.

KHÁNH HƯNG