Tên lửa Iran làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu của Mỹ

Ngày 14-3, theo tờ Wall Street Journal, 5 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đã bị hư hại sau một đợt tấn công bằng tên lửa từ phía Iran.

Căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: AIR FORCE STAFF SGT.NOAH J.TANCER
Căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: AIR FORCE STAFF SGT.NOAH J.TANCER

Tờ Wall Street Journal cho biết, vụ tấn công diễn ra cách đây vài ngày tại Căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Tuy nhiên, không có thương vong về người. Toàn bộ số máy bay trên chưa bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ có liên quan đến Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã ném bom trung tâm dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Kharg nếu Tehran không cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Đảo Kharg, nằm cách đất liền Iran khoảng 30km, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Đảo Kharg Lực lượng vũ trang Iran Saudi Arabia Eo biển Hormuz Dầu mỏ Ném bom Hóa lỏng Dầu thô Tehran Phá hủy Donald Trump Mỹ đánh Iran

