Đảng Dân chủ Mỹ thúc đẩy bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh

Theo Politico, các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy cuộc bỏ phiếu vào tuần tới đối với một nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc tiến hành các cuộc không kích tại Iran.

Hạ nghị sĩ Ro Khanna, thành viên đảng Dân chủ bang California. Ảnh: HOUSE.GOV

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thông báo từ tuần trước rằng, họ sẽ bắt đầu các thủ tục để buộc Hạ viện phải bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến vấn đề Iran. Nghị quyết này yêu cầu Tổng thống Trump phải chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Iran, trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ Quốc hội.

Việc thông qua nghị quyết này vẫn còn bỏ ngỏ tại Hạ viện và Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, nỗ lực này đã nhận được sự ủng hộ từ ít nhất hai nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện là Thomas Massie (bang Kentucky) và Warren Davidson (bang Ohio). Điều này mở ra khả năng nghị quyết có thể được thông qua tại Hạ viện nếu nhận được đủ sự đồng thuận từ phe Dân chủ và số lượng đại biểu tham gia bỏ phiếu cuối cùng đạt yêu cầu.

Nghị sĩ Ro Khanna, thành viên đảng Dân chủ bang California, người cùng bảo trợ nghị quyết với ông Massie, đã hối thúc các nhà lập pháp tái triệu tập tại Washington vào ngày 2-3 tới để bỏ phiếu. Ông Khanna gọi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran sáng ngày 28-2 là sự khởi đầu của "một cuộc chiến thay đổi chế độ tại Iran bất hợp pháp, đặt tính mạng người Mỹ vào vòng nguy hiểm". Trên mạng xã hội, ông Massie cũng mô tả các cuộc tấn công là "những hành động chiến tranh chưa được Quốc hội cho phép".

Chắc chắn, Tổng thống Trump sẽ phủ quyết nghị quyết nếu nó được thông qua, nhưng một lượng phiếu ủng hộ đáng kể từ phe Cộng hòa có thể thuyết phục ông Trump hạn chế các cuộc tấn công vào Iran. Trước đây, Thượng viện từng thông qua cuộc bỏ phiếu thủ tục cho một nghị quyết chống lại các cuộc không kích dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, khiến Nhà Trắng sau đó phải tiết chế các cuộc tấn công và cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Đồi Capitol để điều trần trước các nghị sĩ.

VIỆT LÊ