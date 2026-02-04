Bất chấp căng thẳng leo thang, Mỹ – Iran nối lại đàm phán

Theo trang mạng Axios, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý đàm phán với phái đoàn Iran tại Oman, dự kiến diễn ra ngày 6-2.

Ảnh minh họa UAV của Iran và tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: MAMUL.AM

Trang tin Axios dẫn nguồn tin từ một nước Arab cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại Oman sau khi phía Mỹ chấp thuận đề nghị của Tehran chuyển địa điểm từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman.

Trước đó, Iran muốn đổi địa điểm đối thoại sang song phương và thu hẹp nội dung chỉ còn vấn đề hạt nhân, thay vì bao gồm cả tên lửa đạn đạo và vai trò của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Tehran cũng đề nghị loại trừ sự tham gia của các nước Arab và Hồi giáo trong khu vực.

Các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông lo ngại những yêu cầu mới của Iran có thể làm phức tạp nỗ lực hòa giải. Oman, nơi từng nhiều lần đăng cai đối thoại Mỹ – Iran, được xem là địa điểm phù hợp để hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, Washington khẳng định mục tiêu không chỉ dừng ở chương trình hạt nhân mà còn bao gồm hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm. Nhà Trắng xác nhận các cuộc gặp “vẫn được lên lịch”, song nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump “luôn để ngỏ mọi lựa chọn, kể cả sử dụng vũ lực”.

Trên thực địa, căng thẳng gia tăng ngay trước thềm đàm phán. Theo CNN, Lầu năm góc cho biết ngày 3-2, một tiêm kích F-35C đã bắn hạ một máy bay không người lái cỡ lớn (UAV) của Iran do chiếc UAV này được cho là “tiếp cận hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Arab. Hãng tin Tasnim của Iran thừa nhận mất liên lạc với một UAV trong lúc làm nhiệm vụ trinh sát trên vùng biển quốc tế, song không nêu rõ nguyên nhân.

Vài giờ sau, 2 xuồng cao tốc của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran áp sát tàu chở hóa chất M/V Stena Imperative treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz, đe dọa lên tàu. Khu trục hạm USS McFaul cùng yểm trợ trên không đã hộ tống tàu rời khu vực, làm dịu tình hình.

KHÁNH MINH