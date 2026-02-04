Mỹ: Làn sóng từ chức lan rộng ở bang Minnesota

Một làn sóng từ chức mới đang lan rộng trong Văn phòng Công tố viên Mỹ tại bang Minnesota, sau khi nhiều công tố viên liên bang rời nhiệm sở vào tháng trước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những tâm lý thất vọng về cách thức tăng cường thực thi luật nhập cư của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, cũng như về phản ứng của Bộ Tư pháp sau vụ một nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan nổ súng khiến y tá Renee Good thiệt mạng.

Theo thông tin trên tờ Minnesota Star Tribune, đã có 8 luật sư từ chức hoặc thông báo kế hoạch từ chức. Hiện, Văn phòng Công tố viên Minnesota chưa bình luận về thông tin này.

Tháng trước, một đặc vụ giám sát của Văn phòng Cục Điều tra liên bang (FBI) ở thành phố Minneapolis cũng vừa từ chức.

Các nhân viên an ninh đã chặn một chiếc xe ở Minneapolis để kiểm soát. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thời gian gần đây, bang Minnesota trở thành tâm điểm của chiến dịch truy quét, giam giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp do chính quyền liên bang thực hiện, gây làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận tại bang này. Vụ y tá Renee Good bị nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan bắn chết trong lúc tìm cách giúp đỡ một người khác càng khiến tình hình căng thẳng thêm. Sau vụ việc, Bộ An ninh Nội địa hôm 2-2 đã thông báo kế hoạch gắn camera cho tất cả các nhân viên thực thi pháp luật liên bang làm nhiệm vụ tại thành phố Minneapolis.

KHÁNH HƯNG