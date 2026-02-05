Cải thiện quan hệ

Gần một thập niên kể từ khi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), bầu không khí đối đầu giữa Vương quốc Anh và khối liên minh này đang dần được cải thiện. Hàng loạt hoạt động thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, hải quan và quốc phòng đang phản ánh nỗ lực chung nhằm tái lập một mối quan hệ thực dụng hơn, dựa trên lợi ích chung trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động.

Động lực thúc đẩy sự xích lại gần nhau này một phần đến từ áp lực chính trị nội bộ tại Anh. Chính phủ Công đảng hiện đang đối mặt với sự sụt giảm tín nhiệm trước sự trỗi dậy của đảng dân túy Reform UK. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ các rào cản thương mại trở thành nhiệm vụ cấp thiết để vực dậy nền kinh tế. Các cuộc đàm phán đang được đẩy mạnh sau cuộc gặp quan trọng tại Phố Downing giữa Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và các quan chức phụ trách kinh tế của EU.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc EU để ngỏ khả năng đàm phán đưa Anh quay trở lại một liên minh thuế quan. Dù đây là phương án từng bị Thủ tướng Anh Keir Starmer loại trừ, nhưng áp lực từ nội bộ chính phủ đang buộc London phải cân nhắc lại. Tuy nhiên, Anh không thể hưởng ưu đãi từ thị trường chung nếu không chấp nhận 4 quyền tự do cơ bản, bao gồm cả quyền tự do lưu chuyển con người. Đây chính là “nút thắt” chính trị khó gỡ đối với London, khi vấn đề nhập cư vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt và là quân bài tranh cử chiến lược của phe đối lập.

Bên cạnh đó, EU và Anh đang tìm kiếm giải pháp để London có thể tham gia sâu hơn vào các sáng kiến quốc phòng của khối, đặc biệt là các gói hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine, trong đó có khoản vay chung trị giá 90 tỷ EUR (106 tỷ USD) phục vụ mục tiêu quân sự.

Hiện giới lãnh đạo EU cũng bày tỏ quan điểm cởi mở hơn. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh châu Âu cần Anh. Việc ký kết thỏa thuận giữa Madrid và London về Gibraltar vào tháng 6-2025 đã tháo gỡ một rào cản lịch sử, tạo tiền đề thuận lợi cho các cuộc thương thảo. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cũng kêu gọi xây dựng một phương thức hợp tác đa diện, thiết thực hơn trong mọi lĩnh vực.

THANH HẰNG