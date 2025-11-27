Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu: Nội lực kết nối ngoại lực, đưa TPHCM lên những nấc thang mới

Từ “tài sản số” đến yếu tố con người

Chưa bao giờ dòng chảy tư duy quản lý và khát vọng phát triển của Việt Nam lại gặp nhau tại một điểm giao thoa mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế số và tài sản thực.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm với chỉ đạo quyết liệt về việc sớm đưa tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ quản lý không chỉ là một thông điệp về an ninh tiền tệ, mà còn là sự thừa nhận một nguồn lực mới đang hiện hữu. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy "hạn chế" sang "mở đường", thể hiện bản lĩnh của một quốc gia dám nhìn thẳng vào xu thế thời đại để làm chủ nó.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chiến lược, chính sách Trung ương về việc cần sớm quản lý đồng tiền kỹ thuật số dưới dạng một loại tài sản ảo

Song hành với tầm nhìn vĩ mô đó, tại đầu tàu kinh tế phía Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng liên tục nhấn mạnh về yếu tố con người khi xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, cơ chế chính sách dù thông thoáng đến đâu cũng chỉ là điều kiện cần, còn "nội lực" về nhân sự chất lượng cao mới là điều kiện đủ để vận hành cỗ máy tỷ đô này. Hai thông điệp từ hai nhà lãnh đạo, tuy ở hai cấp độ khác nhau, nhưng tựu trung lại đã phác họa nên một công thức phát triển mới cho Việt Nam: Phát triển quốc gia phải dựa trên sự tự lực tự cường (làm chủ công nghệ, nhân lực) kết hợp với việc khơi thông ngoại lực (dòng vốn, tiêu chuẩn quốc tế) để tạo nên sự đột phá.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Trong bối cảnh TPHCM đang nỗ lực đưa thành phố lên những nấc thang mới thông qua 5 trụ cột phát triển chiến lược, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC HCM) được xác định là mũi nhọn đột phá. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của một trung tâm tài chính đi sau không phải là thiếu vốn, mà là thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy và hiện đại để hấp thụ dòng vốn đó. Nếu chỉ đơn thuần mở cửa mời gọi nhà đầu tư nước ngoài mà thiếu đi sự chuẩn bị về hạ tầng công nghệ và nhân lực nội tại, chúng ta sẽ rơi vào bẫy phụ thuộc và đánh mất quyền tự chủ tài chính. Ngược lại, nếu đóng cửa để tự mày mò phát triển, chúng ta sẽ lỡ nhịp với thế giới. Lời giải cho bài toán hóc búa này nằm ở việc tạo ra một "công cụ" trung gian, một cơ chế mềm để kết nối hài hòa giữa nội lực và ngoại lực.

Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu: Biểu tượng của tư duy "tự lực kết hợp ngoại lực"

Đó chính là lý do cho sự ra đời của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu (GOE Alliance), một sáng kiến vừa được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo cấp cao của TPHCM. Các thành viên chủ chốt đầu tiên của Liên minh là những đơn vị hàng đầu trong và ngoài nước bao gồm: Công ty Dịch vụ số Viettel – đơn vị dẫn đầu hạ tầng số Việt Nam; Dragon Capital – định chế quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam; Tether – nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới; Ava Labs – nền tảng blockchain hiệu năng cao; Sky Mavis – “kỳ lân” dẫn đầu về gaming blockchain; Republic – đơn vị tư vấn tài sản số hàng đầu tại Mỹ; On-chain Academy – đơn vị dẫn đầu kiến tạo tri thức kinh tế on-chain khu vực.

Liên minh này không đơn thuần là một hiệp hội nghề nghiệp, mà là một mô hình thử nghiệm táo bạo, nơi IFC HCM đóng vai trò là "bệ đỡ" chính sách, còn các doanh nghiệp công nghệ và định chế tài chính đóng vai trò "động cơ" vận hành. Liên minh này cam kết đồng hành cùng với IFC HCM để sáng tạo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cụ thể cho IFC HCM, nhằm mục tiêu thu hút dòng vốn quốc tế cũng như tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, từng bước đưa IFC HCM trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái On-chain toàn diện của khu vực và trên thế giới.

Ra mắt Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Sứ mệnh cốt lõi của Liên minh GOE chính là hiện thực hóa triết lý "nội lực là nền tảng, ngoại lực là đôi cánh". Về mặt nội lực, Liên minh tập hợp các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các viện nghiên cứu và trường đại học trong nước để chủ động xây dựng hạ tầng mạng lưới tài chính On-chain Đông Nam Á (SEA-OFN). Thay vì sử dụng hoàn toàn các nền tảng công nghệ quốc tế, chúng ta kiến tạo một hạ tầng riêng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, do người Việt làm chủ và vận hành. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự cường mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi gắm.

Về mặt ngoại lực, thông qua cơ chế Sandbox của IFC HCM, Liên minh trở thành cổng kết nối an toàn để thu hút các "đại bàng" công nghệ và tài chính thế giới. Các đối tác quốc tế khi tham gia vào Liên minh sẽ mang theo không chỉ nguồn vốn rẻ, mà quan trọng hơn là bộ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu và công nghệ lõi tiên tiến. Sự cộng hưởng này giúp Việt Nam vừa học hỏi được tinh hoa thế giới, vừa giữ vững được chủ quyền số quốc gia.

Nhìn về tương lai, lộ trình phát triển của Liên minh đến năm 2030 mở ra một bức tranh đầy kỳ vọng cho nền kinh tế số Việt Nam, với những mục tiêu rõ ràng minh chứng cho tính hiệu quả, thiết thực của mô hình hợp tác này. Các mục tiêu không dừng lại ở khẩu hiệu mà hướng đến việc thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn số, mở rộng hoạt động thanh toán xuyên biên giới, đồng thời nuôi dưỡng một lực lượng lớn các startup công nghệ và tạo ra hàng loạt cơ hội việc làm chất lượng cao.

Sự bền vững của hệ sinh thái được bảo đảm bằng một cơ chế tài chính minh bạch, nguồn lực vận hành ổn định, và không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn tài trợ đơn lẻ nào. Quan trọng hơn những chỉ dấu tài chính là sự chuyển mình về chất lượng nguồn nhân lực — tài sản cốt lõi của quốc gia. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu công nghệ blockchain và tài chính số, cùng việc duy trì mức độ hài lòng cao từ các thành viên, Liên minh đang từng bước kiến tạo một thế hệ người Việt mới: chuyên môn vững vàng, tư duy toàn cầu, và đủ bản lĩnh dẫn dắt sự bứt phá công nghệ của đất nước trong tương lai.

Kết lại, câu chuyện của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu là một ví dụ điển hình cho tư duy đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát triển dựa trên tự lực tự cường không có nghĩa là tự cô lập, mà là chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng để chủ động hội nhập. Khi sự ủng hộ mạnh mẽ từ thượng tầng gặp gỡ khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp và trí thức, Việt Nam hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một vị thế xứng đáng trên bản đồ tài chính số toàn cầu. Một Việt Nam không chỉ đi theo xu hướng, mà đang từng bước góp phần định hình xu hướng đó bằng chính trí tuệ và bản lĩnh của mình.

Liên minh chụp hình cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các lãnh đạo trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

