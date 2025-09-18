Logitech G Play cùng hàng loạt sản phẩm gaming đột phá

Tại sự kiện Logitech G Play 2025, Logitech G- thương hiệu phụ kiện gaming hàng đầu thế giới của Logitech giới thiệu hàng loạt sản phẩm, thiết bị gaming nổi bật nhằm hỗ trợ các game thủ chinh phục các đỉnh cao đột phá cũng như tối ưu hóa các trải nghiệm game của mình.

Logitech G Play 2025 với nhiều sản phẩm gaming hàng đầu thế giới của Logitech đã được giới thiệu

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c là phiên bản thu gọn, nhẹ hơn của dòng chuột PRO X SUPERLIGHT từng đoạt giải, hướng đến game thủ có bàn tay nhỏ hoặc ưa chuộng kiểu cầm nhỏ gọn. Với trọng lượng chỉ 51-53g, và kích thước giảm 5%, chuột mang lại cảm giác thoải mái, giảm mỏi khi chơi game lâu.

Dù nhỏ gọn, chuột vẫn tích hợp công nghệ hàng đầu: cảm biến HERO 2 với độ phân giải lên đến 44.000 DPI và tốc độ theo dõi 888 inch/giây, cho độ chính xác cực cao. Công tắc lai LIGHTFORCE mang lại cảm giác bấm sắc nét, phản hồi nhanh, lý tưởng cho thi đấu chuyên nghiệp.

Logitech G515 RAPID TKL là bàn phím cơ gaming thiết kế không phím số, nhỏ gọn nhưng sở hữu công nghệ đột phá dành cho game thủ chuyên nghiệp. Điểm nổi bật chính là công tắc analog từ tính cấu hình thấp (chỉ 22mm), mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh. Hành trình phím 2.5mm, với điểm kích hoạt tùy chỉnh từ 0,1mm – 2,5mm, cho phép người chơi tinh chỉnh từng phím theo ý muốn. Các tính năng như Rapid Trigger, Multi-Point Action, và Key Priority hỗ trợ thao tác chính xác trong từng khoảnh khắc quyết định.

Bàn phím sử dụng switch đã bôi trơn sẵn, kết hợp với keycaps PBT đúc hai lớp, cho cảm giác gõ mượt mà, bền bỉ. Thiết kế mỏng, mặt trên bằng thép không gỉ, cùng kết cấu chống ồn nhiều lớp giúp trải nghiệm gõ chắc chắn và êm ái. G515 RAPID TKL hỗ trợ LIGHTSYNC RGB, tùy chỉnh qua phần mềm Logitech G HUB, cho phép tạo macro, hồ sơ game và cá nhân hóa ánh sáng.

Logitech G321 LIGHTSPEED là tai nghe không dây gaming mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thoải mái, hiệu năng cao và tính đa dụng cho mọi game thủ. Với trọng lượng chỉ 210g, G321 được thiết kế để đồng hành trong các phiên chơi game kéo dài. Đệm đầu dày và chụp tai bằng mút hoạt tính bọc vải dệt kim mang lại cảm giác êm ái và vừa vặn cho nhiều kích cỡ đầu.

Tai nghe sử dụng kết nối không dây LIGHTSPEED với độ trễ cực thấp trong phạm vi 10m, cùng thời lượng pin trên 20 giờ – cho trải nghiệm liền mạch, không ngắt quãng. Màng loa 40mm tái tạo âm thanh sống động, rõ ràng trong từng bước chân, tiếng súng và lời thoại. Micro cần gạt 16kHz tích hợp có thể gập để tắt tiếng, giúp giao tiếp rõ ràng, tiện lợi.

Logitech G ASTRO A20 X là tai nghe không dây lý tưởng cho game thủ console, mang đến âm thanh mạnh mẽ, kết nối linh hoạt và tùy biến cao. Ra mắt tại Logitech G Play 2025, A20 X nổi bật với PLAYSYNC AUDIO – cho phép kết nối đồng thời hai hệ máy console (như PS5 và Xbox Series X|S) và dễ dàng chuyển đổi chỉ với một nút bấm.

Tai nghe có dây đeo điều chỉnh, vải dệt thoáng khí và trọng lượng nhẹ, tối ưu cho những phiên chơi game kéo dài. Lần đầu tiên trong dòng ASTRO, A20 X tích hợp LIGHTSYNC RGB với 8 vùng tùy chỉnh màu sắc, mang đến khả năng cá nhân hóa theo phong cách riêng.

Dịp này, Logitech cũng công bố chương trình Logitech G Play Days 2025 tại trụ sở của GAM Esports. Sự kiện đánh dấu sự đồng hành giữa Logitech G và GAM, đội tuyển esports được hâm mộ hàng đầu Việt Nam, với thông điệp chào đón những sự đột phá của sản phẩm mới, của các nỗ lực của cộng đồng, đã góp phần làm nên sự phát triển của ngành công nghiệp game. Đây cũng là là hoạt động hỗ trợ cộng đồng game thủ với chương trình khuyến mại kéo dài từ ngày 19 đến 26-9-2025. Theo đó hãng giảm giá sốc áp dụng cho các sản phẩm chọn lọc, thuộc dòng sản phẩm được yêu chuộng của Logitech G như dòng G5xx, và dòng PRO X...

KIM THANH