Tổng kết những điều làm được trước thềm năm mới đã trở thành thói quen của không ít bạn trẻ. Đó không chỉ là cách ghi nhận thành tích, mà còn để tự soi chiếu lại bản thân, nhìn rõ những điều chưa hài lòng và đặt ra mục tiêu thay đổi.

Thế nhưng, điều đáng chú ý là nhiều bản “tổng kết năm” ấy lại được viết và chia sẻ vào lúc nửa đêm về sáng, kèm theo những lời hứa quen thuộc: năm sau sẽ ngủ sớm hơn, sống lành mạnh hơn. Phải chăng, đang hình thành một lối sống lệch múi giờ, nơi buổi tối - thậm chí đêm khuya, mới là thời điểm bắt đầu mọi kế hoạch?

Sự phổ biến của mạng xã hội khiến hình ảnh “cú đêm” không còn xa lạ. Càng về khuya, không gian mạng càng sôi động: học tập, trò chuyện, sáng tạo nội dung hay mua sắm trực tuyến. Những khung giờ nửa đêm, rạng sáng lại là lúc các sàn thương mại điện tử tung ưu đãi lớn, thu hút lượng người “chốt đơn” đông đảo. Để đáp ứng nhu cầu ấy, nhiều quán cà phê mở cửa xuyên đêm, trở thành nơi người trẻ làm việc bên laptop, trò chuyện cùng bạn bè hoặc tìm một khoảng không gian riêng cho bản thân.

Không chỉ đời sống cá nhân, môi trường làm việc cũng dần thích nghi với nhịp sinh hoạt mới. Ở một số doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ, việc nhận email, báo cáo hay đơn từ gửi lúc nửa đêm không còn là điều bất thường. Với một bộ phận gen Z, thời gian làm việc không còn bó buộc trong giờ hành chính, miễn là công việc hoàn thành đúng hạn và đạt hiệu quả. Sự linh hoạt này, ở góc nhìn tích cực, giúp người trẻ chủ động hơn và phát huy năng lực trong những “giờ vàng” của riêng mình.

Tuy nhiên, phía sau sự linh hoạt ấy là những hệ lụy khó tránh. Thức khuya kéo dài, đảo lộn đồng hồ sinh học khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tập trung, suy giảm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ban ngày uể oải, ban đêm tỉnh táo quá mức, vòng lặp ấy khiến lời hứa “năm sau ngủ sớm” cứ lặp đi lặp lại. Khi lối sống lệch múi giờ trở thành thói quen, ranh giới giữa tự do cá nhân và tự làm tổn hại bản thân trở nên mong manh.

Thực tế, mỗi thế hệ có cách tổ chức thời gian phù hợp với điều kiện sống và công việc của mình. Vấn đề không nằm ở việc thức khuya hay làm việc ban đêm, mà ở khả năng tự điều chỉnh để giữ sự cân bằng. Tổng kết một năm, vì thế, không chỉ để nhìn lại những việc đã làm được, mà còn để tự hỏi: mình đang sống theo nhịp nào, và nhịp sống ấy có đủ bền vững cho chặng đường phía trước hay không.

HỒNG DƯƠNG