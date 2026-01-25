Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia chăm sóc cảnh quan Nghĩa trang Hàng Dương

Ngày 25-1, Đoàn thanh niên đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ra quân “Xuân chia sẻ”.

Ngay trong ngày ra quân, sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên các chi đoàn cơ sở, học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, THPT Võ Thị Sáu và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Các bạn trẻ tham gia vệ sinh tại nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. Ảnh: TTVH CÔN ĐẢO

Theo đó, các bạn trẻ đã dọn dẹp vệ sinh cảnh quan, nhổ cỏ, thu gom rác, chỉnh trang bia mộ, làm sạch bát hương… tại Nghĩa trang Hàng Dương, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, tạo không gian trang trọng để người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chăm sóc cây mai trong khuôn viên nghĩa trang. Ảnh: TTVH CÔN ĐẢO

Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên mà còn là việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Hàng Dương gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Q.V

Nghĩa trang Hàng Dương gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo. Di tích Nghĩa trang Hàng Dương có diện tích hơn 19 ha là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ.

QUANG VŨ