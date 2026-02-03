Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 3-2, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 8 quần chúng ưu tú là cán bộ đoàn, sinh viên tiêu biểu của trường. Buổi lễ diễn ra tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Tại buổi lễ, Đảng ủy nhà trường công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho 8 quần chúng ưu tú. Trong ngày vinh dự được kết nạp, nhiều sinh viên bày tỏ cảm xúc tự hào, xúc động.

Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một trao Quyết định cho 8 quần chúng ưu tú

Sinh viên Võ Quốc Thắng (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 Khoa Công nghiệp văn hóa, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết đây là cột mốc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Trong suốt ba năm học tập, Thắng luôn đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, nhiều lần nhận học bổng; đồng thời là cán bộ Hội năng động, đi đầu các phong trào Đoàn - Hội, hoạt động thanh thiếu nhi và được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024–2025. Trước thời khắc tuyên thệ, Thắng chia sẻ vừa vinh dự, vừa ý thức trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trẻ.

Sinh viên Võ Quốc Thắng đọc lời tuyên thệ

Cùng chung cảm xúc, sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh, Trường Kinh tế Tài chính, cho biết sau lễ kết nạp sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường, Hội Sinh viên; phấn đấu trở thành đảng viên chính thức bằng những việc làm cụ thể từ học tập, nghiên cứu khoa học đến hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên khác trong quá trình rèn luyện.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một và Hội Sinh viên TPHCM trao hoa chúc mừng các đảng viên mới

Phó GS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhấn mạnh việc kết nạp đảng viên mới, nhất là sinh viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng trong xây dựng lực lượng kế thừa, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong các đảng viên mới giữ vững lý tưởng, nêu gương trong học tập, tích cực nghiên cứu khoa học, rèn luyện và cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng.

Dịp này, Trường Đại học Thủ Dầu Một kết hợp tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Trường Đại học Thủ Dầu Một – Sắt son niềm tin với Đảng”

* Chiều cùng ngày, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã.

Đồng chí Lê Vân Anh, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú

TÂM TRANG