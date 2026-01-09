Khánh thành công trình nâng cấp công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2026).

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn phát biểu tại buổi lễ

Công trình có diện tích hơn 5.000m², tọa lạc trong khuôn viên Trường Đại học Nông lâm TPHCM, phường Linh Xuân. PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM, cho biết sau hơn 3 tháng thi công, các hạng mục đã được chỉnh trang, hoàn thành, gồm tượng đài cao 3,7m; không gian công viên khu vực quanh tượng đài; hệ thống ghế đá, lối đi.

Theo PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, công trình thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình; đồng thời tiếp tục là “địa chỉ đỏ”, công trình lịch sử – văn hóa, nơi giáo dục lý tưởng cho thanh niên, sinh viên và người dân trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, nhấn mạnh hình ảnh và lý tưởng sống của liệt sĩ Nguyễn Thái Bình không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nguồn động lực để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tiếp nối truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Đồng chí Lê Tuấn Anh đề nghị các cơ sở đoàn – hội chủ động đưa công trình vào nội dung sinh hoạt chính trị; tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương, kể chuyện truyền thống, sinh hoạt chuyên đề gắn với các ngày lễ lớn và những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên có thêm không gian tìm hiểu lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng, chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

CẨM TUYẾT