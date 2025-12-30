Tuổi trẻ góp sức dựng xây TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với những quyết sách và định hướng chiến lược, sẽ là tiền đề để tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

Sáng 30-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra phiên trọng thể.

Đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Bùi Quang Huy dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Lê Quốc Phong dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo TPHCM dự đại hội có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM.

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong phiên trọng thể, các đại biểu xem phim về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2022-2025 và phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030; nghe đại biểu trình bày tham luận; phát biểu chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy TPHCM. Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đoàn viên thanh niên ưu tú về dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu tham quan không gian trưng bày tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã gửi gắm những kỳ vọng đến tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: * Ông HOÀNG ĐÔN NHẬT TÂN, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn TPHCM: Nhiều năm qua, thanh niên TPHCM luôn khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, với tầm nhìn TPHCM trở thành siêu đô thị quốc tế, thanh niên thành phố đứng trước những sứ mệnh lớn lao hơn. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải không ngừng thích nghi và sáng tạo, biết biến áp lực thành động lực, có năng lực và năng lượng hành động. Tuổi trẻ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tiên phong, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tuổi trẻ cần là lực lượng tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đi đầu trong chuyển đổi số và trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo tôi, gia đình là nền tảng của xã hội, việc xây dựng gia đình hạnh phúc cũng là trách nhiệm quan trọng của thanh niên thành phố hôm nay. Trên tất cả, tinh thần cống hiến và tình nguyện cần tiếp tục được nuôi dưỡng, để tuổi trẻ TPHCM là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt. * TS NGUYỄN MINH NHỰT, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tác động mạnh mẽ của không gian số, thanh niên không chỉ cần lý tưởng, khát vọng cống hiến mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng “đề kháng” trước thông tin sai lệch, tiêu cực, từ đó hình thành tác phong công dân đô thị hiện đại, tôn trọng pháp luật và chuẩn mực xã hội. Bên cạnh đó, TPHCM đang định hình vai trò đầu tàu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tri thức. Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào giải quyết các vấn đề đô thị như giao thông, môi trường, an sinh xã hội, quản lý văn hóa. Không chỉ “giỏi chuyên môn”, thanh niên cần có tư duy liên ngành, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi của thị trường lao động và mô hình phát triển mới. Kỳ vọng rằng Đoàn thanh niên tiếp tục là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ có tâm, có tầm, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là nguồn lực quan trọng để bổ sung cho bộ máy quản lý nhà nước.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG