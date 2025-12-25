Vận động viên Nguyễn Tấn Sang, hoa hậu Bảo Ngọc là “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025

Ngày 25-12, Thành đoàn TPHCM chính thức công bố danh sách 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025.

Năm nay, Thành Đoàn TPHCM vinh danh 12 gương công dân trẻ tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, học tập, quốc phòng an ninh, văn hóa, thể thao, y tế…

Đây là những gương mặt xuất sắc được xem xét, bình chọn từ 157 hồ sơ của 86 đơn vị. Bên cạnh đó, hội đồng bình chọn cũng đã bình chọn 7 gương “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2025 đối với những hồ sơ đạt tiêu chuẩn.

Thành đoàn TPHCM công bố 12 gương mặt “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TPHCM

Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” được Thành Đoàn TPHCM triển khai từ năm 2006, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ sống đẹp, sống có lý tưởng, hoài bão và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của Thành phố. Dự kiến, lễ tuyên dương được tổ chức vào ngày 1-1-2026.

Danh sách 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025:

1. TS Mai Ngọc Xuân Đạt (sinh năm 1992), nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM.

2. Sinh viên Võ Ngọc Minh Anh (sinh năm 2004), Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

3. Bác sĩ CKI Nròng K’ Duy Py (sinh năm 1997), Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

4. ThS Trần Tài (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam.

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng (sinh năm 1992), Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1991), cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TPHCM (Đội 3 - Phòng PC04).

7. Anh Đỗ Tiến Đạt (sinh năm 1990), Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông.

8. Chị Đoàn Thị Thu Chung (sinh năm 1990), Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng Trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

9. Anh Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999), vận động viên Pencak Silat - Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TPHCM.

10. Anh Nguyễn Tứ Cường (sinh năm 1999), giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

11. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001), Giám đốc và là người sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

12. Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh (sinh năm 1990), thành viên Đội tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM.

CẨM TUYẾT