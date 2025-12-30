TPHCM cần thanh niên tham gia giải các bài toán khó

Lãnh đạo TPHCM cho biết, thành phố rất cần những đề xuất thiết kế, giải pháp mới và những hành động cụ thể qua từng phần việc của tuổi trẻ, cùng thành phố giải quyết các bài toán khó như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số và tiến đến xây dựng thành phố không ma tuý.

Sáng 30-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra phiên trọng thể.

Không để thanh niên bị lợi dụng, lôi kéo, kích động phá hoại

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, Thành đoàn TPHCM tiếp tục là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu, dấu ấn rõ nét, có khả năng nhân rộng trong toàn quốc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, phong trào thanh niên TPHCM không chỉ lan tỏa mạnh tại địa phương, mà còn góp phần trợ sức, hỗ trợ các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước, thông qua cơ chế phối hợp hiệu quả trong điều phối, đưa lực lượng thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên về hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng khẳng định, TPHCM sau sáp nhập là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước với hàng chục triệu dân, trong đó có hơn 3,5 triệu thanh niên đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc trên một không gian rộng và đa dạng, cùng 241 đầu mối trực thuộc Thành đoàn. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác Đoàn, trong một bối cảnh rất mới, rất khác, đòi hỏi tư duy và phương thức triển khai phải thay đổi mạnh mẽ.

Đồng chí đề nghị, đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở, bởi đó là trung tâm của phong trào, nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm của phong trào thanh niên. Đoàn viên thanh niên là chủ thể của hoạt động, còn Thành đoàn giữ vai trò định hướng, điều phối, trợ lực và xây dựng mô hình; nhưng đồng thời phải xác lập rõ nhiệm vụ của Đoàn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, các chương trình đột phá và yêu cầu phát triển của thành phố.

Để tiếp cận hiệu quả hơn với thanh niên trong kỷ nguyên số, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và phát triển các nền tảng số nhằm tăng cường thông tin, tổ chức các trào lưu thu hút thanh niên tham gia, kiên trì đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động Đoàn theo phương châm đa dạng, linh hoạt, hiệu quả.

Đồng chí khẳng định, để sức trẻ thực sự trở thành động lực phát triển, tổ chức Đoàn phải chủ động tạo ra không gian hành động và hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên, tổ chức phong trào thực chất, gắn chặt với những nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM như đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng lưu ý, cần nắm bắt và định hướng kịp thời dư luận, bảo đảm an ninh tư tưởng trong thanh niên, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để kích động, lôi kéo, phá hoại.

Thế hệ đầu tiên trực tiếp tham gia kiến tạo TPHCM mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong thời gian qua. Đồng thời gợi mở với các đại biểu một số nội dung xoay quanh khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ thứ I, đó là “yêu nước, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập”, để khẩu hiệu trở thành kim chỉ nam trong quá trình cống hiến của thanh niên thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, cần tập trung giải pháp để thanh niên thành phố luôn thể hiện lòng yêu nước trong nhận thức và cả trong hành động. Thành đoàn cần có nhiều hơn các hoạt động để thanh niên tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc; lịch sử, văn hóa của thành phố… Làm tốt công tác này, tuổi trẻ thành phố sẽ có động lực, tinh thần to lớn để làm nên những điều lớn lao, góp sức cho TPHCM phát triển trong kỷ nguyên mới.

“Thành phố đang rất cần những đề xuất thiết kế, giải pháp mới và những hành động cụ thể qua từng công trình, phần việc của tuổi trẻ thành phố, tham gia giải quyết các bài toán khó, cấp bách của thành phố như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kéo giảm và tiến đến xây dựng thành phố không ma tuý”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, thanh niên thành phố phải là lực lượng đi đầu thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ ở thành phố mà còn trong phạm vi cả nước. Đồng thời, dẫn đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thành phố trở thành một trung tâm tài chính, khoa học và công nghệ của khu vực.

Với quy mô, diện tích, không gian phát triển lớn hơn rất nhiều, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, cán bộ làm công tác thanh niên của TPHCM từ cấp thành đến cơ sở cũng phải đặt mình trong sự thay đổi này để điều chỉnh phương pháp, nhanh chóng thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ khi nào phong trào của thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố và nhu cầu thiết thân của thanh niên, Đoàn mới thực sự xứng đáng là lực lượng hạt nhân dẫn dắt sự phát triển.

“Thanh niên thành phố hôm nay có sứ mệnh lịch sử to lớn, là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới của TPHCM mới, với không gian rộng mở hơn, đòi hỏi một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. Thành phố kỳ vọng các bạn không chỉ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho bản thân mà cao hơn, một tinh thần cống hiến, vì lợi ích chung, vì thành phố, vì đất nước”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải bày tỏ lời cảm ơn trước niềm tin và kỳ vọng của đại hội. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự và tự hào, mà trước hết và trên hết là trách nhiệm chính trị vẻ vang nhưng vô cùng nặng nề, là lời nhắc nhở thường xuyên đối với từng đồng chí trong Ban Chấp hành, về sứ mệnh dẫn dắt phong trào thanh niên thành phố trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Thành Đoàn nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và kỳ vọng của đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại đại hội đã công bố Quyết định chỉ định nhân sự và ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ mới gồm 59 đồng chí, 19 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời ra mắt 48 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 (4 đại biểu đương nhiên, 38 đại biểu chính thức, 6 đại biểu dự khuyết). Đại hội cũng thông qua 4 nhóm chỉ tiêu, với 16 chỉ tiêu cụ thể hóa phương hướng nhiệm kỳ.

>>> Một số hình ảnh tại đại hội sáng 30-12. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM; 3 cá nhân và 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 -2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Trần Thị Diệu Thúy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TPHCM

