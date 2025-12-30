Hơn 4.230 vé xe miễn phí tặng sinh viên, công nhân về quê đón tết

Ngày 30-12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026. Chương trình dành tặng hơn 4.230 vé xe cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Gia đình thanh niên công nhân về quê trong chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2025

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi thực hiện. Ngoài trao tặng vé xe, chương trình cũng tặng các phần quà ý nghĩa cho người tham gia về quê.

Đây là hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dự kiến các chuyến xe sẽ xuất phát từ ngày 5-2-2026 đến ngày 11-2-2026 (nhằm ngày 18-12 Âm lịch đến ngày 24-12 Âm lịch).

Điểm xuất phát từ TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Điểm đến là các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Theo đó, thủ tục ưu tiên xét chọn, gồm: Có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp); có giấy xác nhận hơn ba năm chưa về quê đón tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

Nhiều lao động về quê trong chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2025

Đơn vị tổ chức cho biết sẽ ưu tiên một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ trong năm qua.

Ban tổ chức chương trình dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2-1-2026 đến 12-1-2026. Công bố kết quả đợt 1 vào ngày 8-1-2026 và công bố kết quả đợt 2 vào ngày 15-1-2026.

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2025 tặng vé máy bay cho công nhân về quê đón tết



Người có nhu cầu đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau: + Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thới Hiệp; số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM). + Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thuận; Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM). + Địa điểm 3: Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa-Vũng Tàu (số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TPHCM). + Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM). + Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai (số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký.

THÁI PHƯƠNG