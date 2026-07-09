Người lính mũ nồi xanh Việt Nam sửa trường, tặng bàn ghế cho học sinh Abyei

Ngày 9-7, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNISFA cho biết đã hoàn thành việc sửa chữa Trường Tiểu học Minyang tại khu vực Abyei.

Trường Tiểu học Minyang tại Abyei đã được sửa chữa. Ảnh: VĂN QUYẾT

Theo khảo sát của Đội Công binh số 4, Trường Tiểu học Minyang bị hư hỏng nặng sau mưa bão, nhiều phòng học bị tốc mái, xuống cấp nghiêm trọng. Do thiếu bàn ghế, học sinh phải ngồi học trên nền đất trong điều kiện thiếu thốn.

Từ thực trạng trên, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện gia cố 4 phòng học; trực tiếp đóng mới 60 bộ bàn ghế gỗ, lắp đặt bảng đen và chuẩn bị đồ dùng học tập, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, khang trang hơn cho học sinh.

Trường Tiểu học Minyang trước khi được sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Lễ bàn giao công trình có sự tham dự của đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam, lãnh đạo Phái bộ UNISFA và chính quyền Khu vực Hành chính Abyei.

Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajiagbe, Phó Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đánh giá công trình là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo ông, những đóng góp của Đội Công binh số 4 không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn góp phần tạo nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững tại Abyei.

Đội Công binh số 4 của Việt Nam đã sửa trường, đóng mới bàn ghế tặng học sinh. Ảnh: HẢI YẾN

Nhân dịp này, Đội Công binh số 4 còn trao tặng hàng ngàn bộ quần áo, đồ dùng học tập, 100kg gạo, hàng chục lít dầu ăn cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn.

Ông Arop Deng Kuol, Phó Hành chính trưởng Khu vực Hành chính Abyei, cho rằng những việc làm của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân địa phương, thể hiện tinh thần sẻ chia và tình hữu nghị.

Bàn giao công trình đầy ý nghĩa cho địa phương. Ảnh: VĂN QUYẾT

Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng, cho biết việc bàn giao công trình không chỉ hoàn thành một dự án giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy đoàn kết quốc tế và hỗ trợ trẻ em Abyei có điều kiện học tập tốt hơn. Hoạt động cũng tiếp tục khẳng định sự tham gia trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong các sứ mệnh của Liên hợp quốc.

Đại tá Phạm Tân Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẾ VỮNG

HẢI YẾN (từ Abyei)