Long Trường rộn ràng liên hoan văn nghệ quần chúng

Tối qua 23-4, khu phố 9, phường Long Trường (TPHCM) tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “Tiếng hát khu phố 9 mãi xanh ” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Miền Nam 30-4.

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đa dạng như đơn ca, song ca, biểu diễn nghệ thuật, thái cực quyền, khiêu vũ, dân vũ… do các câu lạc bộ, đội nhóm tại khu phố biểu diễn.

Một tiết mục đơn ca tại chương trình liên hoan văn nghệ

Đông đảo người dân địa phương đến tham dự thưởng thức văn nghệ

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân, mà còn thắt chặt tình đoàn kết, chung tay xây dựng khu phố ngày càng văn minh, phát triển.

Liên hoan văn nghệ mừng 30-4 của khu phố 9, phường Long Trường diễn ra thành công tốt đẹp

MINH DỨC