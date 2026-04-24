Phường Diên Hồng tổ chức Liên hoan các ca khúc cách mạng

Tối 23-4, phường Diên Hồng tổ chức chương trình Liên hoan các ca khúc cách mạng với chủ đề " Khát vọng vươn xa - 50 năm Thành phố rạng danh Thành phố mang tên Bác" . Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên và nhân dân của 38 khu phố trên địa bàn phường.

Tiết mục ca múa "Tuổi trẻ Diên Hồng khát vọng vươn lên phát triển cùng Thành phố mang tên Bác" của trường Mầm Non Ánh Dương. Ảnh: THÚY BÌNH

Cùng dự chương trình có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQ TPHCM, Thành đoàn TPHCM, các phòng ban chuyên môn, Ban công tác Mặt trận, đoàn thể của phường và Khu phố, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn.

Các đơn vị ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động về về công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng giai đoạn 2026 – 2031". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại liên hoan, 11 chương trình văn nghệ của các đơn vị đã diễn ra sôi nổi, vui tươi với những giai điệu hào hùng: Ký ức một thời hoa lửa - Diên Hồng vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, Bay lên Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, Tuổi trẻ Diên Hồng khát vọng vươn lên phát triển cùng Thành phố mang tên Bác,...

Những phần quà nghĩa tình trao tặng hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong và thành viên CLB Truyền thống kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng phường Diên Hồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tiết mục hoạt cảnh "Ký ức một thời hoa lửa – Diên Hồng vững bước trong kỷ nguyên vươn mình" của trường Mầm Non 2-9. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca múa "Bay lên Việt Nam" của trường Mầm Non Hoa Anh Đào và Khu phố 33. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, UBMTTQ phường cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường đã thực hiện ký kết liên tịch Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nhân dân trên địa bàn phường Diên Hồng giai đoạn 2026 - 2031.

Dịp này, BTC cũng đã trao tặng những phần quà nghĩa tình đến hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong và thành viên CLB Truyền thống kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục ca múa "Đất nước trọn niềm vui" của Ban CHQS phường và Trường mầm non Hoa Hướng Dương. Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoandiễn ra sôi nổi, vui tươi, thu hút sự theo dõi của các đại biểu và khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

