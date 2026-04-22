Tối 22-4, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng (số 200 Nguyễn Duy Trinh), UBND phường Bình Trưng tổ chức Chương trình nghệ thuật giao lưu các Câu lạc bộ đội nhóm phường Bình Trưng và trao quyết định kiện toàn, thành lập mới các CLB, đội, nhóm của phường.

Tiết mục ca múa "Hành khúc giải phóng". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình tạo điều kiện để các CLB, đội, nhóm trên địa bàn phường có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng.

Tiết mục ca múa "Dấu chân phía trước". Ảnh: THÚY BÌNH

Tốp ca CLB Dân ca biểu diễn tiết mục "Bình Trưng khúc hát tự hào". Ảnh: THÚY BÌNH

Phường Bình Trưng hiện có 20 CLB đội nhóm, thu hút sự tham gia của hơn 700 thành viên, sinh hoạt và biểu diễn ca múa nhạc truyền thống, dân ca, đờn ca tài tử, thơ ca, hát chèo hát văn, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ảo thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, nghệ thuật thiếu nhi, Lân sư rồng thiếu nhi, bắn cung, boxing, Judo, Lân sư rồng, võ thuật Nextpro…

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng Nguyễn Thái Tuấn Anh và Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Trưng Hoàng Thị Tuyết trao quyết định kiện toàn về công tác tổ chức cho các CLB. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật giao lưu đã diễn ra sôi nổi với các tiết mục biểu diễn: Dấu chân phía trước, Lời ca dâng Bác, Việt Nam trên đường chúng ta đi, Tháng năm ơn Người, Giai điệu Tổ quốc, Tự nguyện, Vinh quang Việt Nam, Bài ca thống nhất, Hành khúc giải phóng, Đất nước, Tổ quốc gọi tên mình, Bình Trưng khúc hát tự hào…

THÚY BÌNH