Sức sống cơ sở

Phường Đông Hòa họp dân triển khai dự án đường kết nối KCN Dapark

SGGPO

Sáng 23-4, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức họp dân phổ biến kế hoạch triển khai dự án mở đường kết nối Quốc lộ 1K với KCN Dapark - công trình được kỳ vọng tạo cú hích hạ tầng và thúc đẩy phát triển đô thị. 

Tại cuộc họp, đại diện Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phổ biến cho các hộ dân ở khu phố Nội Hóa 2 về kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án đường kết nối từ Quốc lộ 1K đến đường số 2 (Khu công nghiệp Dapark).

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa chủ trì cuộc họp

Được biết, tuyến đường có chiều dài 370m, rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 5m. Tổng diện tích thu hồi khoảng 6.966,7m², ảnh hưởng đến 60 hộ dân, cá nhân và 1 tổ chức.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng khả năng kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028.

Người dân phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi họp, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được cơ quan chức năng ghi nhận, giải đáp. Dịp này, UBND phường Đông Hòa cũng đề nghị người dân phối hợp cung cấp hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

ĐÌNH DƯ

