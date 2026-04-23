Phường Bàn Cờ họp mặt các vị chức sắc, chức việc tôn giáo

Ngày 23-4, Đảng ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc của các tôn giáo, đã nhận được nhiều đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong xây dựng, phát triển địa phương

Vị đại diện một cơ sở Phật giáo tại phường Bàn Cờ trao đổi tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo vào sự phát triển chung của phường, giúp địa phương thực nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hiệu quả việc chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo tại buổi họp mặt

Hiện phường Bàn Cờ có 21 cơ sở tôn giáo, lãnh đạo địa phương cũng mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng địa phương; tuyên truyền tín đồ, giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng phường Bàn Cờ văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ trao đổi các thông tin tại buổi họp mặt

Dịp này, các vị chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đưa địa phương phát triển về mọi mặt.

Các vị cũng mong muốn thời gian tới, phường tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mảng xanh, tiếp tục phát huy, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, các vị cũng nêu lên một vài khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với những chức sắc, chức việc lớn tuổi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam trao quà đến các tu sĩ Phật giáo

Chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng lãnh đạo phường Bàn Cờ tại buổi họp mặt

