Vun đắp thế trận lòng dân ở một xã đảo

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ, việc chăm lo, hỗ trợ các nguồn lực thiết yếu cho người dân xã đảo Thạnh An là một trong những nhiệm vụ thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nghĩa tình quân - dân và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại biểu và người dân xã Thạnh An tham dự chương trình. Ảnh: HỮU TÂN

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và đại diện doanh nghiệp trao quà cho người dân. Ảnh: HỮU TÂN

Hoạt động công tác dân vận lần này của LLVT tại xã đảo Thạnh An cũng là nhằm tiếp tục thực hiện Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”. Qua đó, góp phần tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và đại diện doanh nghiệp trao quà cho người dân. Ảnh: HỮU TÂN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ 60 suất điều trị đục thủy tinh thể và 20 suất mổ cận với tổng trị giá 900 triệu đồng. Đồng thời, 20 suất học bổng cũng được trao cho học sinh trong Chương trình “Đồng hành cùng học sinh xã Thạnh An” và học sinh nghèo hiếu học thuộc mô hình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn biên phòng” và trao tặng xe điện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai trao kinh phí mổ mắt. Ảnh: HỮU TÂN

Các em học sinh xã Thạnh An nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: HỮU TÂN

Đại diện BTL TPHCM và người dân, học sinh chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: HỮU TÂN

THU HOÀI