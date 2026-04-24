Phong trào thi đua yêu nước của phường Bàn Cờ ngày càng đi vào nề nếp

Ngày 24-4, UBND phường Bàn Cờ (TPHCM), tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và Tổng kết công tác bầu cử vừa qua.

Tập thể UBND phường Bàn Cờ nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam ghi nhận phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và đi vào nề nếp; bám sát yêu cầu thực tiễn.

Về nội dung, hình thức thi đua cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được triển khai, nhân rộng.

Trao Bằng khen của UBND phường Bàn Cờ đến các cá nhân

Qua đó, phong trào thi đua yêu nước của phường đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đơn vị trên địa bàn phường Bàn Cờ ký kết giao ước thi đua

Phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trao Bằng khen của UBND Thành phố đến các cá nhân

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại phường Bàn Cờ có thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác bầu cử.

THÁI PHƯƠNG