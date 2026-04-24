Rau sạch từ trang trại đến bàn ăn

Tại một số phường ở khu vực trung tâm TPHCM, vào sáng cuối tuần, các điểm cung ứng nông sản sạch lại “họp chợ”. Rau, củ cắt từ nhà vườn ở vùng ngoại thành, được doanh nghiệp đưa lên thành phố bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn.

“Cháy hàng”

Vào cuối tuần, Hội Nông dân TPHCM tổ chức bán rau sạch trên địa bàn phường Phú Nhuận, thứ bảy bán lúc 7 giờ tại hẻm 489 đường Huỳnh Văn Bánh; chủ nhật bán trước cổng Trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 đường Lê Văn Sĩ. Đây là điểm hẹn của các bà nội trợ, rau lúc nào cũng trong tình trạng “cháy hàng”. Thường xuyên mua rau tại Trường mầm non Sơn Ca 14, chị Diệp Thảo chia sẻ: “Điểm bán này có nhiều loại rau, giá cả hợp lý. Có đợt mua 4 bó rau khách hàng được tặng thêm 1 bó. Các hợp tác xã (HTX) bán rau thông qua Hội Nông dân TPHCM, nên chúng tôi rất yên tâm sử dụng”.

Người dân mua rau, củ tại công viên chung cư A2, đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu) vào sáng ngày 11-4 vừa qua

Khởi đầu từ những địa điểm trên, mô hình bán rau sạch do Hội Nông dân TPHCM phối hợp các HTX tổ chức được mở rộng ra nhiều nơi khác. Sáng 11-4 vừa qua, một điểm bán rau sạch được ra mắt tại công viên chung cư A2, đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu) - một điểm cung ứng nông sản sạch do Hội Nông dân TPHCM phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Hội Hóa học TPHCM, Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM, UBND phường Cầu Kiệu tổ chức. Số lượng rau được chở tới đã bán hết nhanh chóng.

Anh Nguyễn Viết Tự, Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha (trụ sở tại xã Châu Pha) - đơn vị cung ứng rau, củ chủ lực tại “chợ rau” ở phường Cầu Kiệu, thông tin, nguồn rau của HTX khá đa dạng, chủ yếu là các loại rau ăn lá quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cải thìa, cải nhúng, cải ngọt, cải nhồng, mồng tơi, rau muống… Tất cả được bán đồng giá 15.000 đồng/bó khoảng 400 gram, mua 4 bó được tặng 1 bó. Tuần đầu tiên chỉ bán rau xanh, những tuần sau sẽ bổ sung dưa leo, khổ qua, bầu… “Người mua không chỉ chọn rau bằng mắt mà còn bằng sự tin tưởng. Nhiều khách dừng lại hỏi rất kỹ về nơi trồng, cách cắt, thời gian thu hoạch”, anh Tự cho hay.

Sản xuất theo quy trình an toàn

Saigon Co.op vừa phối hợp Hội Nông dân TPHCM triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch”. Theo đó, nông sản sạch từ các HTX và hộ nông dân đạt chuẩn VietGap, hữu cơ, OCOP được giới thiệu trực tiếp tại Co.opmart Foocosa Quang Trung (phường Thông Tây Hội) với mức giá tốt.

Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai, đơn vị sẽ tổ chức các điểm cung ứng nông sản an toàn tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn TPHCM. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các điểm bán khác trong toàn hệ thống. Nông sản được đưa lên kệ siêu thị dựa trên sự giới thiệu của Hội Nông dân TPHCM và phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ, áp dụng cơ chế giám sát nhiều tầng nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã Phú Giáo), cho biết, HTX Kim Long là một doanh nghiệp chuyên canh dưa lưới, thường xuyên cung cấp nông sản cho các siêu thị tại TPHCM cũng như cung cấp rau sạch tại Co.opmart Foocosa Quang Trung, các điểm bán rau sạch vào cuối tuần. Với vai trò là Phó Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM, ông Quyết khẳng định, yêu cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và chất lượng bữa ăn của người dân thành phố ngày càng trở nên cấp thiết.

Các chương trình do chi hội tổ chức như “Đồng hành cùng nông sản sạch”, “Điểm cung ứng nông sản an toàn” không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn, mà còn tạo đầu ra ổn định để nông dân, HTX yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TPHCM đã đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động hội viên sản xuất theo quy trình an toàn, có truy xuất nguồn gốc gắn với tiêu thụ ổn định; qua đó từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng.

Thành phố hiện có 5 điểm cung cấp rau sạch vào cuối tuần tại các phường Phú Nhuận, Gò Vấp, Cầu Kiệu, Thông Tây Hội và sắp tới sẽ ngày càng mở rộng. Chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2030” được kỳ vọng sẽ giúp người dân đô thị tiếp cận nông sản an toàn, rõ nguồn gốc, giá cả hợp lý; đồng thời tạo kênh tiêu thụ ổn định, bền vững cho nông dân và HTX.

Ngày 23-4, Hội Nông dân TPHCM làm việc với Cụm thi đua số 5 tại phường Tam Long, gồm 2 nội dung: gặp gỡ “Lắng nghe nông dân nói” và giao ban công tác Hội, phong trào nông dân năm 2026. Tại buổi gặp gỡ, nhiều nội dung thiết thực đã được trao đổi: liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ đầu ra nông sản, phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị, vườn cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái. Báo cáo tại hội nghị giao ban, Cụm thi đua số 5 (gồm 10 phường, với 12.149 hội viên) đăng ký thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, các mô hình thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ nông dân kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn của hội viên, nông dân.

ĐỨC TRUNG