Phường Bình Tây lan tỏa tinh thần xây dựng chung cư xanh

Sáng 24-4, phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức phát động thực hiện mô hình “Chung cư xanh - sáng từ lối đi - đẹp từ ý thức” tại chung cư 277 Hậu Giang.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026 do MTTQ TPHCM phát động; đồng thời gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Phường Bình Tây trao tặng máy đo điện áp cầm tay cho khu phố 16

Nội dung của mô hình "Chung cư xanh - sáng từ lối đi - đẹp từ ý thức" là huy động sự tham gia của người dân trong cải tạo môi trường sống tại khu dân cư theo hướng sạch, xanh, sáng, an toàn và thân thiện; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ứng xử văn minh; góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trao tặng cây xanh cho các hộ dân của chung cư

Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động tham gia thực hiện mô hình bằng những hành động cụ thể, thiết thực; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình.

Bà con chung cư nghe tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây vận động trao tặng khu phố 16 một máy đo điện áp để hỗ trợ người dân sử dụng điện an toàn, không quá tải trọng; trao cây xanh và cờ Tổ quốc.

Sau lễ phát động, các đại biểu và người dân cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, bôi xóa quảng cáo sai quy định tại khu vực công cộng trong chung cư; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ; hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. Phường cũng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại một hộ gia đình ở chung cư 277 Hậu Giang.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây Lê Thị Thanh Thảo (bên phải) tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của hộ dân chung cư

