Ấm tình quân dân nơi cửa biển Long Hòa

Một “Bữa cơm nghĩa tình quân dân” dành cho người cao tuổi, người khó khăn được Đồn Biên phòng Long Hòa (TPHCM) cùng chính quyền địa phương tổ chức đã góp phần thắt chặt tình quân dân.

"Bữa cơm nghĩa tình quân dân” được Đồn Biên phòng Long Hòa chủ trì, phối hợp cùng Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận ấp Long Thạnh tổ chức ngày 24-4 là một trong những hoạt động dân vận chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa trò chuyện cùng người dân bên “Bữa cơm nghĩa tình”

Những món ăn tuy giản dị cùng những câu chuyện đời thường trong “Bữa cơm nghĩa tình” của các chiến sĩ biên phòng dành cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hết sức gần gũi, ấm cúng đã góp phần thắt chặt sự gắn bó tình quân nơi cửa biển.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa hỗ trợ người cao tuổi đi lại khó khăn

Dịp này, Đồn Biên phòng Long Hòa cùng chính quyền địa phương trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi; tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định liên quan đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Hoạt động về nguồn, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp với địa phương thực hiện công trình “Đường cờ rực rỡ sắc hoa, an ninh, nghĩa tình” trên các tuyến đường chính của ấp Long Thạnh góp phần đem đến diện mạo mới của một địa phương ven biển.

Công trình “Đường cờ rực rỡ sắc hoa, an ninh nghĩa tình”

MẠNH THẮNG