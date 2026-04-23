Siết chặt trật tự, xử lý xe dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các khu vực đón, trả khách và xử lý tình trạng chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự.

Một trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi dừng đỗ dưới biển cấm, vượt quá thời gian cho phép tại khu vực nhà ga T1

Tại các khu vực đón trả khách đã được lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ và chỉ cho phép phương tiện dừng không quá 3 phút, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Phổ biến là dừng xe quá thời gian quy định tại vị trí có biển cấm; dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ…

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nhằm xử lý các trường hợp chở quá số người quy định hoặc thiếu danh sách hành khách...

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, dịp lễ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến khu vực sân bay luôn trong tình trạng đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc. Việc duy trì trật tự giao thông giúp việc lưu thông thuận tiện cho người dân, du khách, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ hàng không này.

* Cùng ngày, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp Công an phường Bảy Hiền và Đội CSGT Tân Sơn Nhất đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên đường Hoàng Hoa Thám và tuyến C12 vào Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chức năng vận động hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định về sử dụng lòng, lề đường

Theo đó, lực lượng chức năng đã tập trung vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng, lề đường; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, buôn bán trái phép, dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng làm việc với các hộ kinh doanh

Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, từng bước lập lại kỷ cương đô thị, xây dựng khu vực Hoàng Hoa Thám - Nhà ga T3 văn minh, sạch đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

MẠNH THẮNG - ĐÌNH DƯ