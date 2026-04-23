Siết chặt trật tự, xử lý xe dừng đỗ sai quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các khu vực đón, trả khách và xử lý tình trạng chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự.
Tại các khu vực đón trả khách đã được lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ và chỉ cho phép phương tiện dừng không quá 3 phút, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Phổ biến là dừng xe quá thời gian quy định tại vị trí có biển cấm; dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ…
Tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nhằm xử lý các trường hợp chở quá số người quy định hoặc thiếu danh sách hành khách...
Theo đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, dịp lễ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến khu vực sân bay luôn trong tình trạng đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc. Việc duy trì trật tự giao thông giúp việc lưu thông thuận tiện cho người dân, du khách, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ hàng không này.
* Cùng ngày, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp Công an phường Bảy Hiền và Đội CSGT Tân Sơn Nhất đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên đường Hoàng Hoa Thám và tuyến C12 vào Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo đó, lực lượng chức năng đã tập trung vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng, lề đường; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, buôn bán trái phép, dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, từng bước lập lại kỷ cương đô thị, xây dựng khu vực Hoàng Hoa Thám - Nhà ga T3 văn minh, sạch đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.