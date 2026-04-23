Phường Vũng Tàu vận động cơ sở kinh doanh phục vụ nhà vệ sinh miễn phí

Ngày 23-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) triển khai vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn và đơn vị trên địa bàn phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh được khuyến khích tự nguyện mở cửa nhà vệ sinh hiện có để phục vụ miễn phí cho du khách. Đồng thời lắp đặt biển nhận diện “Nhà vệ sinh miễn phí/Free Toilet” tại vị trí dễ quan sát và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt về chất lượng dịch vụ.

Khách du lịch vui chơi tại biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

UBND phường giao ban điều hành 42 khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tham gia; kịp thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị được giao vận động xã hội hóa việc lắp đặt bảng chỉ dẫn, tích hợp vị trí các nhà vệ sinh miễn phí lên bản đồ số để thuận tiện cho du khách tra cứu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu các điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cũng như các địa điểm trên địa bàn phường cho người dân, du khách được biết, thuận lợi tra cứu.

Những năm qua, phường Vũng Tàu luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Việc triển khai chủ trương trên được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm của du khách, phát huy tinh thần cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh Vũng Tàu là điểm đến thân thiện, văn minh và nhân văn.

QUANG VŨ